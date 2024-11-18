Япония может усилить санкции против России и КНДР, - NHK

По данным японского общественного вещателя, Токио обдумывает возможность усиления ограничиваемых мер в отношении РФ и КНДР, в частности, на фоне присоединения Пхеньяна к российско-украинской войне на стороне страны-агрессора.

"Относительно ситуации в Украине министр иностранных дел Такеши Ивая встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 числа, и заявил, что ситуация вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку северокорейские солдаты принимают участие в боях с российскими военными", - говорится в публикации.

Как передает NHK, при этих обстоятельствах японское правительство начало рассматривать возможность ужесточения санкций против Северной Кореи и РФ, утверждая, что военное сотрудничество между ними "оказывает серьезное влияние на мир и безопасность в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе, и нарушает международное право".

Санкции Японии против РФ и КНДР

Япония уже ввела разные санкции против КНДР, которая продолжает разрабатывать ядерное оружие и не прекращает ракетные провокации.

Также Токио наложило санкции на Россию из-за ее широкомасштабного вторжения в Украину. Под ограничительные меры, в частности, вошли импорт и экспорт, а также заморозка активов и расширение сферы применения замораживания активов.

К слову, недавно стало известно, что Япония выделила 3 ​​млрд долларов Украине в рамках кредита по российским активам.

Правительство Японии также намерено сотрудничать с G7 для усиления санкций против Северной Кореи и России, и будет продолжать координацию с другими странами.

Напомним также, в начале октября премьер-министр Японии Сигеру Исиба в своей программной речи в парламенте заявил, что поддержка Украины со стороны Токио сохранится, и что санкции, введенные против России, будут продолжать действовать.