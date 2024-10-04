Новий прем'єр Японії пообіцяв зберегти підтримку України та санкції проти Москви

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба у своїй програмній промові в парламенті, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Що стосується зовнішньої політики, Ісіба повторив, що союз Японії зі США залишиться наріжним каменем підходу Токіо до вирішення проблем регіональної безпеки, що зростають. Японія також продовжить нарощувати власний оборонний потенціал, сказав Ісіба.

На тлі напруженості у відносинах з Китаєм через нещодавні військові вторгнення та вбивство японської дитини в Китаї, Ісіба заявив, що прагнутиме до конструктивних і стабільних відносин з Пекіном, водночас чітко обстоюючи інтереси Японії.

Програмне мовлення

Ісіба у своїй першій промові в парламенті наголосив, що його головним економічним пріоритетом є подолання дефляції та виведення країни на шлях стабільного зростання.

"Я рішуче покладу край дефляції і побудую майбутнє для нашої економіки", - заявив Ісіба. У своїй промові він значною мірою наголосив на політичних позиціях, викладених ним останніми тижнями під час своєї кампанії з обрання національним лідером, і які свідчать про наступність з його попередником.

Ісіба сказав, що він прагнутиме підвищити заробітну плату, підвищити продуктивність, підтримати відродження сільських районів і перетворити Японію на "інвестиційну державу", продовжуючи заохочувати перехід приватних заощаджень в інвестиції. Говорячи про політику, Ісіба почав свою промову з обіцянки гарантувати, що його партія підвищить прозорість і гратиме за правилами.

Промова Ісіби фактично була програмою для виборців перед загальними виборами 27 жовтня, з яких він має намір забезпечити собі мандат.

Прем'єр також сподівається покласти край будь-якому давньому невдоволенню виборців з приводу політичного скандалу з фінансуванням, який вразив правлячу Ліберально-демократичну партію та підірвав підтримку попередника Фуміо Кісіди.

Ісіба заявив, що як спосіб виміру індивідуального добробуту та благополуччя він запровадить "індекс щастя" - ідею, яка в останні роки стала популярною у всьому світі і перегукується з індексом "валового національного щастя", запровадженим Бутаном у 1970-х роках.

Зміна прем'єра

У серпні стало прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда вирішив піти у відставку. Він не захотів брати участь у виборах від правлячої Ліберально-демократичної партії у вересні.

Ісібу обрали головою правлячої Ліберально-демократичної партії наприкінці вересня. Після цього його затвердив парламент, став новим прем'єр-міністром Японії.