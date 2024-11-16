Японія виділила 3 млрд доларів Україні в рамках кредиту з активів РФ
Японія виділила Україні 3 млрд доларів в межах ініціативи G7 щодо кредиту на 50 млрд доларів. Цю суму погашатимуть з доходів від заморожених активів РФ.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Зокрема, сьогодні глава українського держави зустрівся із новим главою МЗС Японії Такеші Іваєю. Зеленський наголосив, що це важливо, що перший візит японського дипломата в іншу країну одразу після призначення нового уряду був саме до нас.
"Дякую за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за значну фінансову та гуманітарну допомогу з боку Японії, зокрема за передання нового пакету документів допомоги нашому енергосектору", - написав Зеленський.
Також він повідомив та подякував Японії за те, що вона виділила 3 млдр у межах рішення G7 щодо кредиту на 50 млрд доларів.
Крім того, глава МЗС Японії Такеші Івая зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Після зустрічі глава українського уряду повідомив, що Україна та Японія посилюють взаємодію у сфері безпеки інформації. Сторони підписали відповідну угоду.
Також Денис Шмигаль обговорив із Такеші Іваєю перспективи українсько-японського співробітництва. Він додав, що Японія є лідером серед лідерів у підтримці України. Зокрема, загальний обсяг допомоги вже досяг 12,1 млрд доларів.
"Особливо важливою для нас є підтримка енергетичного сектору. Дякуємо за передане енергетичне обладнання і розраховуємо на подальшу допомогу. Іншим ключовим напрямком співпраці є гуманітарне розмінування. Подякував за розмінувальне обладнання та машини, а також профінансоване навчання спеціалістів ДСНС. Обговорили також посилення санкцій проти агресора", - розповів глава Кабміну.
Крім того, Такеші Івая запевнив, що Японія буде робити все для відновлення України через підтримку державного та приватного сектору.
Нагадаємо, сьогодні вранці західні ЗМІ писали, що міністр закордонних справ Японії Такеші Івая здійснив неоголошений візит в Україну. Видання анонсували, що він проводитиме переговори з представниками влади країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.