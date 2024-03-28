Японія модернізує цивільні аеропорти під використання бойових літаків

Очікується, що план буде схвалено найближчим часом на зустрічі групи міністрів, що відкриє шлях до реалізації проекту наступного фінансового року, який розпочинається у квітні. Першого року на цю ініціативу планується виділити 230 млн доларів.

Очікується, що в певних аеропортах будуть побудовані довші злітно-посадкові смуги та перони для винищувачів та транспортної авіації. У портах планують облаштувати доки, здатні прийняти есмінці, фрегати та інші великі бойові кораблі.

Уряд Японії передбачив у своїй Стратегії національної безпеки, схваленої у 2022 році, необхідність покращення функцій громадської інфраструктури, щоб Сили самооборони та Берегова охорона Японії могли ефективніше реагувати на надзвичайні ситуації.

Зазначається, що модернізація об'єктів може принести користь місцевим жителям, оскільки дозволить використовувати їх для комерційної логістики та туризму, але зберігаються побоювання, що у надзвичайних ситуаціях модернізовані порти та аеродроми можуть стати об'єктами збройних нападів.

П'ять обраних для модернізації аеропортів розташовані у чотирьох префектурах - Фукуоке, Нагасакі та Міядзакі, а також на Окінаві. З 11 портів п'ять розташовані на головному північному острові Хоккайдо, чотири – у префектурах Кагава та Коті на західному острові Сікоку та по одному у префектурах Фукуока та Окінава.