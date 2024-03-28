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Япония модернизирует гражданские аэропорты под использование боевых самолетов

Фото: Япония модернизирует гражданские аэропорты для боевых самолетов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония планирует в ближайшее время модернизировать пять аэропортов и 11 морских портов, дооборудовав их таким образом для использования силами обороны страны и береговой охраной в случае "военных чрезвычайных ситуаций".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Ожидается, что план будет одобрен в ближайшее время на встрече группы министров, что откроет путь к реализации проекта в следующем финансовом году, который начинается в апреле. В первый год на эту инициативу планируется выделить 230 млн долларов.

Ожидается, что в определенных аэропортах будут построены более длинные взлетно-посадочные полосы и перроны для истребителей и транспортной авиации. В портах планируют обустроить доки, которые способные принять эсминцы, фрегаты и другие крупные боевые корабли.

Правительство Японии предусмотрело в своей Стратегии национальной безопасности, одобренной в 2022 году, необходимость улучшения функций общественной инфраструктуры, чтобы Силы самообороны и Береговая охрана Японии могли эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации.

Отмечается, что модернизация объектов может принести пользу местным жителям, поскольку позволит использовать их для коммерческой логистики и туризма, но сохраняются опасения, что в чрезвычайных ситуациях модернизированные порты и аэродромы могут стать объектами вооруженных нападений.

Пять выбранных для модернизации аэропортов расположены в четырех префектурах — Фукуоке, Нагасаки и Миядзаки, а также на Окинаве. Из 11 портов пять расположены на главном северном острове Хоккайдо, четыре – в префектурах Кагава и Коти на западном острове Сикоку и по одному в префектурах Фукуока и Окинава.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кишида в следующем месяце представят план реструктуризации военного командования США в Японии на фоне общей обеспокоенности по поводу Китая.

Также издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Япония намерена присоединиться к так называемому второму параграфу трехстороннего Тихоокеанского оборонного партнерства Великобритании, США и Австралии AUKUS, согласно которому участники подпишут широкое сотрудничество в сфере военных технологий до конца 2024 или начала 2025 года.

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