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Японія, Італія та Британія оголосять про розробку винищувача майбутнього: що відомо

Фото: Японія, Італія та Британія розпочали спільне створення нового винищувача (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія, Британія та Італія наступного тижня оголосять про угоду щодо спільної розробки нового реактивного винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Для Токіо та Лондона договір стане кульмінацією ще тісніших зв'язків у галузі оборони, що, у свою чергу, дає Британії більш важливу роль у забезпеченні безпеки в Азії та надає Японії нових партнерів.

Про прагнення країн об'єднати британський проект реактивного винищувача Tempest із японською програмою винищувачів FX стало відомо у липні.

Переговори між Японією, Великобританією та Італією про новий реактивний винищувач, які будуть вести BAE Systems Plc та Mitsubishi Heavy Industries, продовжаться наступного року, щоб обговорити деталі проекту.

Раніше ми писали, що у Сполучених Штатах представили стратегічний бомбардувальник B-21 Raider. Його вважають найсучаснішим літаком американських військово-морських сил.

Нагадаємо, армія США прискорює процес придбання зброї для поповнення американських запасів, виснажених постачанням зброї до України.

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