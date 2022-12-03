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Япония, Италия и Британия объявят о разработке истребителя будущего: что известно

Фото: Япония, Италия и Британия начали совместное создание нового истребителя (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония, Британия и Италия на следующей неделе объявят о соглашении по совместной разработке нового реактивного истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Для Токио и Лондона договор станет кульминацией еще более тесных связей в области обороны, что, в свою очередь, дает Британии более важную роль в обеспечении безопасности в Азии и предоставляет Японии новых партнеров.

О стремлении стран объединить британский проект реактивного истребителя Tempest с японской программой истребителей FX стало известно в июле.

Переговоры между Японией, Великобританией и Италией о новом реактивном истребителе, которые будут вести BAE Systems Plc и Mitsubishi Heavy Industries, продолжатся в следующем году, чтобы обговорить детали проекта.

Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах представили стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Его считают самым современным самолетом американских военно-морских сил.

Напомним, армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения американских запасов, истощенных поставками оружия в Украину.

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