Японія, Італія та Британія оголосять про розробку винищувача майбутнього: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Для Токіо та Лондона договір стане кульмінацією ще тісніших зв'язків у галузі оборони, що, у свою чергу, дає Британії більш важливу роль у забезпеченні безпеки в Азії та надає Японії нових партнерів.

Про прагнення країн об'єднати британський проект реактивного винищувача Tempest із японською програмою винищувачів FX стало відомо у липні.

Переговори між Японією, Великобританією та Італією про новий реактивний винищувач, які будуть вести BAE Systems Plc та Mitsubishi Heavy Industries, продовжаться наступного року, щоб обговорити деталі проекту.