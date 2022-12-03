Япония, Италия и Британия объявят о разработке истребителя будущего: что известно

Япония, Британия и Италия на следующей неделе объявят о соглашении по совместной разработке нового реактивного истребителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Для Токио и Лондона договор станет кульминацией еще более тесных связей в области обороны, что, в свою очередь, дает Британии более важную роль в обеспечении безопасности в Азии и предоставляет Японии новых партнеров.

О стремлении стран объединить британский проект реактивного истребителя Tempest с японской программой истребителей FX стало известно в июле.

Переговоры между Японией, Великобританией и Италией о новом реактивном истребителе, которые будут вести BAE Systems Plc и Mitsubishi Heavy Industries, продолжатся в следующем году, чтобы обговорить детали проекта.