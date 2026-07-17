Японія інвестує десятки мільйонів доларів в українські дрони на тлі нових загроз

Як пише видання, на тлі зростання напруженості навколо Тайваню та військової активності Китаю японські військові дедалі уважніше вивчають застосування українських безпілотників на полі бою.

Саме вміння дешевих FPV-дронів та інших безпілотників ефективно знищувати значно дорожчу військову техніку змушує японців переглядати традиційний підхід, який базувався на дорогих високотехнологічних системах.

Відомо, що в Міноборони Японії вже працюють над концепцією масового застосування безпілотників. Зокрема, розробляється система SHIELD для оборони віддалених островів, а в бюджеті на 2026 фінансовий рік передбачено 277,3 млрд єн (близько 1,7 млрд доларів) на розвиток безпілотних платформ.

Співпраця з Україною

Попри розвиток власних технологій, Японія розглядає співпрацю з Україною. За даними японських ЗМІ, одним із варіантів є закупівля українських ударних дронів або обмін оборонними технологіями, оскільки українські безпілотники вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах.

Експерти вважають, що уроки війни в Україні можуть докорінно змінити майбутній вигляд японських Сил самооборони. Якщо раніше перевага надавалася дорогим платформам, то тепер дедалі більшої ваги набуває концепція великої кількості дешевих, швидких у виробництві та легко замінних безпілотників.