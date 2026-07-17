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Японія інвестує десятки мільйонів доларів в українські дрони на тлі нових загроз

03:33 17.07.2026 Пт
2 хв
Токіо бере приклад з України у створенні дешевих бойових дронів
aimg Юлія Маловічко
Японія інвестує десятки мільйонів доларів в українські дрони на тлі нових загроз Фото: український військовий з FPV дроном (Вталій Ноосач -РБК-Україна)
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Японія переглядає підходи до власної оборони, враховуючи досвід України у протистоянні РФ. Токіо дедалі більше цікавиться недороговартісними українськими дронами, які збивають такі БпЛА, як "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.

Як пише видання, на тлі зростання напруженості навколо Тайваню та військової активності Китаю японські військові дедалі уважніше вивчають застосування українських безпілотників на полі бою.

Саме вміння дешевих FPV-дронів та інших безпілотників ефективно знищувати значно дорожчу військову техніку змушує японців переглядати традиційний підхід, який базувався на дорогих високотехнологічних системах.

Відомо, що в Міноборони Японії вже працюють над концепцією масового застосування безпілотників. Зокрема, розробляється система SHIELD для оборони віддалених островів, а в бюджеті на 2026 фінансовий рік передбачено 277,3 млрд єн (близько 1,7 млрд доларів) на розвиток безпілотних платформ.

Співпраця з Україною

Попри розвиток власних технологій, Японія розглядає співпрацю з Україною. За даними японських ЗМІ, одним із варіантів є закупівля українських ударних дронів або обмін оборонними технологіями, оскільки українські безпілотники вже довели свою ефективність у реальних бойових умовах.

Експерти вважають, що уроки війни в Україні можуть докорінно змінити майбутній вигляд японських Сил самооборони. Якщо раніше перевага надавалася дорогим платформам, то тепер дедалі більшої ваги набуває концепція великої кількості дешевих, швидких у виробництві та легко замінних безпілотників.

Як повідомлялось, США ведуть переговори з Україною щодо випробування та можливого придбання українських дронів і систем РЕБ.

Також варто згадати, що держсекретар США Марко Рубіо заявив - Збройні сили України наразі є найпотужнішою армією Європи завдяки бойовому досвіду та підтримці союзників.

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