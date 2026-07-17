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Япония инвестирует десятки миллионов долларов в украинские дроны на фоне новых угроз

03:33 17.07.2026 Пт
2 мин
Токио берет пример с Украины в создании дешевых боевых дронов
aimg Юлия Маловичко
Япония инвестирует десятки миллионов долларов в украинские дроны на фоне новых угроз Фото: украинский военный с FPV дроном.
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Япония пересматривает подходы к собственной обороне, учитывая опыт Украины в противостоянии РФ. Токио все больше интересуется недорогостоящими украинскими дронами, сбивающими такие БПЛА, как "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.

Как пишет издание, на фоне роста напряженности вокруг Тайваня и военной активности Китая японские военные внимательнее изучают применение украинских беспилотников на поле боя.

Именно умение дешевых FPV-дронов и других беспилотников эффективно уничтожать значительно более дорогую военную технику заставляет японцев пересматривать традиционный подход, который базировался на дорогостоящих высокотехнологичных системах.

Известно, что в Минобороны уже работают над концепцией массового применения беспилотников. В частности, разрабатывается система SHIELD для обороны отдаленных островов, а в бюджете на 2026 финансовый год предусмотрено 277,3 млрд иен (около 1,7 млрд долларов) на развитие беспилотных платформ.

Сотрудничество с Украиной

Несмотря на развитие собственных технологий, Япония рассматривает сотрудничество с Украиной. По данным японских СМИ, одним из вариантов является закупка украинских ударных дронов или обмен оборонными технологиями, поскольку украинские беспилотники уже доказали свою эффективность в реальных боевых условиях.

Эксперты считают, что уроки войны в Украине могут коренным образом изменить будущий вид японских Сил самообороны . Если раньше предпочтение отдавалось дорогим платформам, то теперь все большее значение приобретает концепция большого количества дешевых, быстрых в производстве и легко заменяемых беспилотников.

Как сообщалось, США ведут переговоры с Украиной по испытанию и возможному приобретению украинских дронов и систем РЭБ.

Также стоит упомянуть, что госсекретарь США Марко Рубио заявил - Вооруженные силы Украины являются мощнейшей армией Европы благодаря боевому опыту и поддержке союзников.

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