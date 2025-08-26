Японія і Тайвань призупинили відправку дрібних посилок у США: до чого тут Трамп

Тайванська державна компанія Chunghwa Post Co. з вівторка, 26 серпня, призупинила доставку дрібних посилок до США.

У заяві оператора зазначається, що "глобальна поштова система ще не надає послуги, які дозволяють відправникам попередньо сплачувати митні збори, а перевізники, з якими Chunghwa Post уклала договори, також оголосили про призупинення доставки поштових відправлень із товарами".

Крім того, з середи, 27 серпня, призупинить відправлення деяких дрібних посилок до США оператор Japan Post Co. Компанія припинить прийом посилок, що вміщують товари широкого вжитку для продажу або подарунки вартістю понад 100 доларів.

"Незрозуміло, які процедури є відповідними для транспортних компаній та поштових служб за новими правилами, що суттєво ускладнює роботу. Тому ми призупиняємо прийом невеликих посилок", - йдеться в заяві японського оператора.

У Bloomberg нагадали, що американські споживачі могли купувати дешеві товари з-за кордону завдяки так званому звільненню de minimis, що дозволяло безмитне ввезення дрібних посилок у США.

Посилки, що надходять до країни, тривалий час користувалися цією пільгою - правилом, яке особливо сприяло зарубіжним ритейлерам, таким як Temu і Shein Group Ltd., що надсилають недорогий одяг, товари для дому й інші споживчі продукти безпосередньо американським покупцям.

Рішення Japan Post узгоджується з діями інших національних поштових служб, які тимчасово призупинили відправлення до США, зокрема Британії та Австралії.

Наразі Japan Post буде продовжувати надавати окрему послугу з доставки у США, що відповідає митним правилам США, хоча і за суттєво вищими цінами.

Нещодавнє опитування користувачів комерційного сайту Ebay продемонструвало, що в США добре продаються японські предмети моди, колекційні речі, включно з картками для обміну, а також автозапчастини.

Те ж саме опитування засвідчило, що понад 80% респондентів розглядають можливість виходу на ринки інших країн, окрім США, у відповідь на тарифні заходи адміністрації Трампа.