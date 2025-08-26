Япония и Тайвань приостановили отправку мелких посылок в США: при чем тут Трамп

Тайваньская государственная компания Chunghwa Post Co. со вторника, 26 августа, приостановила доставку мелких посылок в США.

В заявлении оператора отмечается, что "глобальная почтовая система еще не предоставляет услуги, которые позволяют отправителям предварительно оплачивать таможенные сборы, а перевозчики, с которыми Chunghwa Post заключила договоры, также объявили о приостановке доставки почтовых отправлений с товарами".

Кроме того, со среды, 27 августа, приостановит отправку некоторых мелких посылок в США оператор Japan Post Co. Компания прекратит прием посылок, содержащих товары широкого потребления для продажи или подарки стоимостью более 100 долларов.

"Непонятно, какие процедуры являются подходящими для транспортных компаний и почтовых служб по новым правилам, что существенно усложняет работу. Поэтому мы приостанавливаем прием небольших посылок", - говорится в заявлении японского оператора.

В Bloomberg напомнили, что американские потребители могли покупать дешевые товары из-за рубежа благодаря так называемому освобождению de minimis, что позволяло беспошлинный ввоз мелких посылок в США.

Посылки, поступающие в страну, долгое время пользовались этой льготой - правилом, которое особенно способствовало зарубежным ритейлерам, таким как Temu и Shein Group Ltd., отправляющим недорогую одежду, товары для дома и другие потребительские продукты напрямую американским покупателям.

Решение Japan Post согласуется с действиями других национальных почтовых служб, которые временно приостановили отправления в США, в частности Великобритании и Австралии.

Сейчас Japan Post будет продолжать предоставлять отдельную услугу по доставке в США, что соответствует таможенным правилам США, хотя и по существенно более высоким ценам.

Недавний опрос пользователей коммерческого сайта Ebay продемонстрировал, что в США хорошо продаются японские предметы моды, коллекционные вещи, включая карты для обмена, а также автозапчасти.

Тот же опрос показал, что более 80% респондентов рассматривают возможность выхода на рынки других стран, кроме США, в ответ на тарифные меры администрации Трампа.