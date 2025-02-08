Трамп відклав тарифи на дешеві посилки з Китаю
Президент США Дональд Трамп підписав указ щодо відтермінування тарифів на товари з Китаю. Указ тимчасово забороняє обкладати новими митами дешеві посилки з Китаю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Указ, який Трамп підписав у середу, 5 лютого, вніс зміни до початкового указу щодо Китаю, щоб дозволити режиму de minimis діяти доти, доки Міністерство торгівлі не запровадить системи для оперативної обробки та збору тарифних надходжень від товарів, які втратили свою вартість.
Як повідомляється, положення про мінімальні мита використовувалося як лазівка для доставки фентанілу та інших хімічних речовин, і основна увага в тарифах Трампа щодо Китаю була зосереджена на боротьбі з ланцюжком постачання синтетичних опіоїдів.
Джерело The Hill повідомило, що указ Трампа не буде довгостроковим, а є тимчасовим рішенням для боротьби з посилками з Китаю.
Поріг de minimis - це значення, встановлене країною для застосування ставок митних зборів і податків до імпортованих товарів. De minimis належить до мінімальної вартості товарів, нижче якої митниця не стягує мита і податки.
Тарифи щодо Китаю
На початку лютого США оголосили про нові мита щодо товарів з Канади, Мексики. Також Трамп погрожує митами Євросоюзу.
У відповідь на введення адміністрацією Трампа 10%-х мит на китайський імпорт у США Пекін оголосив про введення мит на деякі види американського імпорту, включно з паливом. Однак ці заходи було відкладено.
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