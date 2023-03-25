Японія хоче розмістити американські Tomahawk на своїх кораблях за чотири роки, - ЗМІ

Зазначається, що цей крок буде зроблено в рамках розвитку контратакувального потенціалу Сил самооборони країни у світлі оновленої стратегії національної безпеки.

Японія має вісім есмінців, обладнаних системою Aegis, в найближчі роки їх число планується довести до десяти. Японія планує придбати нові ракети Tomahawk Block-5 із дальністю польоту близько 1600 кілометрів. Уряд уже оголосив про план закупівлі 400 Tomahawk, виділивши в бюджеті на 2023 фінансовий рік, починаючи з квітня 1,6 млрд доларів.

"Цей крок покликаний допомогти Японії розвинути можливості, які можуть вражати цілі на території противника, на тлі зростаючих ядерних і ракетних загроз КНДР і військового підйому Китаю", - йдеться у матеріалі.

BGM-109 Tomahawk

Американська багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості.