Австралія придбає у США 220 крилатих ракет "Томагавк"
Держдеп США схвалив запит Австралії на закупівлю до 220 крилатих ракет дальнього радіусу дії "Томагавк". Таким чином, Австралія стане другою після Британії країною, яка отримає американські ракети цього типу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство з питань оборонної безпеки США.
Включаючи технічне обслуговування та матеріально-технічну підтримку, угода коштуватиме Австралії 895 млн доларів.
"Продаж покращить здатність Австралії взаємодіяти з морськими силами США та іншими союзними силами, а також її здатність брати участь у місіях, що становлять взаємний інтерес", - йдеться у заяві.
Повідомляється, що за цією угодою США також продадуть Австралії щонайменше три підводні човни класу "Вірджинія". Крім того, Австралія та Британія створять свої флоти нових атомних підводних човнів, щоб посилити можливості союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Міністр оборони Австралії Пет Конрой заявив, що зброя є необхідним засобом стримування.
Ракета "Томагавк" є стратегічною зброєю великої дальності, яка долає шлях на гранично малих висотах з обходом рельєфу місцевості. Їх випускають у трьох модифікаціях:
- морського базування SLCM
- наземного базування GLCM
- повітряного базування MRASM
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Нагадаємо, Сполучені Штати мають намір до вересня 2023 року передати Україні 7,4 млрд доларів фінансової допомоги.
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