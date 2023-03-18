ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австралія придбає у США 220 крилатих ракет "Томагавк"

Новость на русском →
США, Субота 18 березня 2023 03:05
Австралія придбає у США 220 крилатих ракет "Томагавк" Фото: США продасть Австралії 220 ракет "Томагавк" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Держдеп США схвалив запит Австралії на закупівлю до 220 крилатих ракет дальнього радіусу дії "Томагавк". Таким чином, Австралія стане другою після Британії країною, яка отримає американські ракети цього типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Агентство з питань оборонної безпеки США.

Включаючи технічне обслуговування та матеріально-технічну підтримку, угода коштуватиме Австралії 895 млн доларів.

"Продаж покращить здатність Австралії взаємодіяти з морськими силами США та іншими союзними силами, а також її здатність брати участь у місіях, що становлять взаємний інтерес", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що за цією угодою США також продадуть Австралії щонайменше три підводні човни класу "Вірджинія". Крім того, Австралія та Британія створять свої флоти нових атомних підводних човнів, щоб посилити можливості союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Міністр оборони Австралії Пет Конрой заявив, що зброя є необхідним засобом стримування.

Ракета "Томагавк" є стратегічною зброєю великої дальності, яка долає шлях на гранично малих висотах з обходом рельєфу місцевості. Їх випускають у трьох модифікаціях:

  • морського базування SLCM
  • наземного базування GLCM
  • повітряного базування MRASM

Раніше ми повідомляли, що Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе відзначили готовність продовжити підтримку України.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають намір до вересня 2023 року передати Україні 7,4 млрд доларів фінансової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки ракети Австралия
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати