Отримати до кінця року. Японія прискорила закупівлю у США крилатих ракет Tomahawk

Японія розглядає можливість прискореної пакетної закупівлі крилатих ракет Tomahawk у Сполучених Штатах, щоб отримати перші партії нового озброєння вже до кінця 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Початковий план їхньої закупівлі був розрахований на найближчі два-три роки. Цей крок відображає бажання Токіо якнайшвидше ввести в практичне застосування розроблені США ракети великої дальності, щоб посилити стримування Китаю.

Уряд прем'єр-міністра Фуміо Кісіди також проводить консультації з американською стороною, щоб вивчити можливість перенесення початку розгортання ракет у країні.

Уряд Японії має намір придбати до 500 ракет Tomahawk, хоча їхня точна кількість тримається в секреті.

Очікується, що Японія придбає ракети останньої модифікації – такі, як використовуються ВМС США і можуть бути запущені з есмінців Aegis Морських сил самооборони Японії.

Ракети Tomahawk мають дальність ураження близько 1600 км. Повідомляється, що вони стоятимуть на озброєнні доти, доки Японія не розгорне ракети власної розробки.