Япония хочет разместить американские Tomahawk на своих кораблях за четыре года, - СМИ

Отмечается, что этот шаг будет сделан в рамках развития контратакующего потенциала Сил самообороны страны в свете обновленной стратегии национальной безопасности.

У Японии восемь эсминцев, оборудованных системой Aegis, в ближайшие годы их число планируется довести до десяти. Япония планирует приобрести новые ракеты Tomahawk Block-5 с дальностью полета около 1600 км. Правительство уже объявило о плане закупки 400 Tomahawk, выделив в бюджете на 2023 финансовый год, начиная с апреля 1,6 млрд долларов.

"Этот шаг призван помочь Японии развить возможности, поражающие цели на территории противника, на фоне растущих ядерных и ракетных угроз КНДР и военного подъема Китая", - говорится в материале.

BGM-109 Tomahawk

Американская многоцелевая высокоточная крылатая дозвуковая ракета компании Raytheon. Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.