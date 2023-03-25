Япония хочет разместить американские Tomahawk на своих кораблях за четыре года, - СМИ
Власти Японии к 2027 году финансового года планируют модернизировать все свои эсминцы, оснащенные компьютерными системами слежения и наведения Aegis, чтобы на них можно было разместить американские крылатые ракеты Tomahawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Japan Times.
Отмечается, что этот шаг будет сделан в рамках развития контратакующего потенциала Сил самообороны страны в свете обновленной стратегии национальной безопасности.
У Японии восемь эсминцев, оборудованных системой Aegis, в ближайшие годы их число планируется довести до десяти. Япония планирует приобрести новые ракеты Tomahawk Block-5 с дальностью полета около 1600 км. Правительство уже объявило о плане закупки 400 Tomahawk, выделив в бюджете на 2023 финансовый год, начиная с апреля 1,6 млрд долларов.
"Этот шаг призван помочь Японии развить возможности, поражающие цели на территории противника, на фоне растущих ядерных и ракетных угроз КНДР и военного подъема Китая", - говорится в материале.
BGM-109 Tomahawk
Американская многоцелевая высокоточная крылатая дозвуковая ракета компании Raytheon. Tomahawk является стратегической и тактической ракетой большой дальности, преодолевающей путь на предельно малых высотах с обходом рельефа местности.
Напомним, что Япония рассматривает возможность ускоренной пакетной закупки крылатых ракет Tomahawk в Соединенных Штатах, чтобы получить первые партии нового вооружения уже к концу 2023 года.
Госдеп США одобрил запрос Австралии на закупку до 220 крылатых ракет дальнего радиуса действия Tomahawk. Таким образом, Австралия станет второй после Великобритании страной, которая получит американские ракеты этого типа.
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