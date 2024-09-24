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Японія готує новий пакет енергетичної допомоги для України: що туди увійде

Вівторок 24 вересня 2024 07:38
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Японія готує новий пакет енергетичної допомоги для України: що туди увійде Фото: прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда і президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН. Останній розповів про новий пакет енергетичної допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОП.

Серед тем обговорення сторін була співпраця з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму, який дасть змогу отримати 50 млрд доларів коштом заморожених російських активів.

"Зеленський також розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Фуміо Кішіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги, до якого увійдуть трансформатори, генератори та інше обладнання", - йдеться в повідомленні ОП.

Також зазначається, що глава держави відзначив очільника уряду Японії орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

"Дуже радий нашій зустрічі. І ця нагорода не тільки від мене - від усього українського народу. Ми дуже вдячні за таку сильну підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення", - сказав Зеленський.

Він також подякував Японії за фінансову та гуманітарну допомогу на суму понад 12 млрд євро, а також за підтримку санкцій проти РФ. Глава держави наголосив, що "важливо продовжувати роботу з блокування всіх шпарин, які Росія використовує для обходу санкцій".

Допомога Україні від Японії

Нагадаємо, що з початку російської агресії Японія підтримує Україну. Зокрема японський уряд ввів санкції щодо Росії. Також Токіо критикував РФ, заявивши, що вона порушує територіальну цілісність і суверенітет України.

Крім того, з початку повномасштабної війни Токіо надало Києву різноманітної підтримки на понад 10 мільярдів доларів. Фінансова допомога країни спрямована на підтримку українського державного бюджету, на фінансування соціальної сфери та відновлення. Також японська сторона активно підтримує українських біженців.

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