Японія готує новий пакет енергетичної допомоги для України: що туди увійде

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда зустрілися на полях Генеральної Асамблеї ООН. Останній розповів про новий пакет енергетичної допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОП.

Серед тем обговорення сторін була співпраця з партнерами у G7 та ЄС для створення практичного механізму, який дасть змогу отримати 50 млрд доларів коштом заморожених російських активів.

"Зеленський також розповів про актуальну ситуацію в енергетиці. Фуміо Кішіда заявив, що Японія готує новий пакет енергетичної допомоги, до якого увійдуть трансформатори, генератори та інше обладнання", - йдеться в повідомленні ОП.

Також зазначається, що глава держави відзначив очільника уряду Японії орденом Ярослава Мудрого І ступеня.

"Дуже радий нашій зустрічі. І ця нагорода не тільки від мене - від усього українського народу. Ми дуже вдячні за таку сильну підтримку України, українців із самого початку повномасштабного вторгнення", - сказав Зеленський.

Він також подякував Японії за фінансову та гуманітарну допомогу на суму понад 12 млрд євро, а також за підтримку санкцій проти РФ. Глава держави наголосив, що "важливо продовжувати роботу з блокування всіх шпарин, які Росія використовує для обходу санкцій".

Допомога Україні від Японії