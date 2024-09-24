ua en ru
Вт, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Япония готовит новый пакет энергетической помощи Украине: что туда войдет

Вторник 24 сентября 2024 07:38
UA EN RU
Япония готовит новый пакет энергетической помощи Украине: что туда войдет Фото: премьер-министр Японии Фумио Кишида и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Последний рассказал о новом пакете энергетической помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОП.

Среди тем обсуждения сторон было сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

"Зеленский также рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование", - говорится в сообщении ОП.

Также отмечается, что глава государства отметил главу правительства Японии орденом Ярослава Мудрого I степени.

"Очень рад нашей встрече. И эта награда не только от меня - от всего украинского народа. Мы очень благодарны за столь сильную поддержку Украины, украинцев с самого начала полномасштабного вторжения", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Японию за финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 12 млрд евро, а также за поддержку санкций против РФ. Глава государства подчеркнул, что "важно продолжать работу по блокированию всех щелей, которые Россия использует для обхода санкций".

Помощь Украине от Японии

Напомним, что с начала российской агрессии Япония поддерживает Украину. В частности, японское правительство ввело санкции в отношении России. Также Токио критиковал РФ, заявив, что она нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме того, с начала полномасштабной войны Токио предоставило Киеву разнообразную поддержку более чем на 10 миллиардов долларов. Финансовая помощь страны направлена на поддержку украинского государственного бюджета, финансирование социальной сферы и восстановление. Также японская сторона активно поддерживает украинских беженцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Война в Украине Энергетики пакеты
NEWS
Зеленский об окончании войны: "Мы ближе к миру, чем мы думаем"
Зеленский об окончании войны: "Мы ближе к миру, чем мы думаем"
DAILY
Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Иван Преображенский: Чтобы россияне извинились перед Украиной, должно смениться поколение