Япония готовит санкции против РФ: может ограничить экспорт передовых технологий

Правительство Японии начало согласование экономических санкций против России. Они коснутся запрета экспорта передовых технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Yomiuri.
Отмечено, что Япония готова присоединиться к США и других стран Большой семерки и ввести санкции против РФ, если президент Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.
Указано, что санкции коснутся экспортных ограничений в отношении высокотехнологичной продукции, в которой используются передовые технологии, такие как полупроводники, искусственный интеллект и роботы.
При этом японские СМИ заявляют, что Япония также рассматривает возможность ужесточения ограничений в отношении банков РФ.
Там добавляют, что в случае принятия решения Путина относительно дальнейшего вторжения в Украину, запрет на экспорт технологий будет шире, чем был введен в 2014 году.
Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого он подписал указ о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса.
После чего уже сегодня Британия начала экстренное правительственное заседание по введению санкций против РФ.
В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что уже настало время к введению Западом санкций против России.