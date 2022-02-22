Японія готує санкції проти РФ: може обмежити експорт передових технологій

Зазначено, що Японія готова приєднатися до США та інших країн Великої сімки та запровадити санкції проти РФ, якщо президент Володимир Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну.

Вказано, що санкції торкнуться експортних обмежень щодо високотехнологічної продукції, в якій використовуються передові технології, такі як напівпровідники, штучний інтелект та роботи.

При цьому японські ЗМІ заявляють, що Японія також розглядає можливість посилення обмежень щодо банків РФ.

Там додають, що у разі прийняття рішення Путіна щодо подальшого вторгнення в Україну, заборона на експорт технологій буде ширшою, ніж була введена в 2014 році.