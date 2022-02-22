Япония готовит санкции против РФ: может ограничить экспорт передовых технологий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Yomiuri.

Отмечено, что Япония готова присоединиться к США и других стран Большой семерки и ввести санкции против РФ, если президент Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.

Указано, что санкции коснутся экспортных ограничений в отношении высокотехнологичной продукции, в которой используются передовые технологии, такие как полупроводники, искусственный интеллект и роботы.

При этом японские СМИ заявляют, что Япония также рассматривает возможность ужесточения ограничений в отношении банков РФ.

Там добавляют, что в случае принятия решения Путина относительно дальнейшего вторжения в Украину, запрет на экспорт технологий будет шире, чем был введен в 2014 году.