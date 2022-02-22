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Япония готовит санкции против РФ: может ограничить экспорт передовых технологий

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Токио, Вторник 22 февраля 2022 11:50
Япония готовит санкции против РФ: может ограничить экспорт передовых технологий Фото: Япония готовит новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Правительство Японии начало согласование экономических санкций против России. Они коснутся запрета экспорта передовых технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Yomiuri.

Отмечено, что Япония готова присоединиться к США и других стран Большой семерки и ввести санкции против РФ, если президент Владимир Путин отдаст приказ о вторжении в Украину.

Указано, что санкции коснутся экспортных ограничений в отношении высокотехнологичной продукции, в которой используются передовые технологии, такие как полупроводники, искусственный интеллект и роботы.

При этом японские СМИ заявляют, что Япония также рассматривает возможность ужесточения ограничений в отношении банков РФ.

Там добавляют, что в случае принятия решения Путина относительно дальнейшего вторжения в Украину, запрет на экспорт технологий будет шире, чем был введен в 2014 году.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". После этого он подписал указ о вводе российских войск на территорию оккупированного Донбасса.

После чего уже сегодня Британия начала экстренное правительственное заседание по введению санкций против РФ.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что уже настало время к введению Западом санкций против России.

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Российская Федерация Япония Вторжение России в Украину
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