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Японія готує санкції проти РФ: може обмежити експорт передових технологій

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Токіо, Вівторок 22 лютого 2022 11:50
Японія готує санкції проти РФ: може обмежити експорт передових технологій Фото: Японія готує новві санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Уряд Японії розпочав узгодження економічних санкцій проти Росії. Вони торкнуться заборони експорту передових технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Yomiuri.

Зазначено, що Японія готова приєднатися до США та інших країн Великої сімки та запровадити санкції проти РФ, якщо президент Володимир Путін віддасть наказ про вторгнення в Україну.

Вказано, що санкції торкнуться експортних обмежень щодо високотехнологічної продукції, в якій використовуються передові технології, такі як напівпровідники, штучний інтелект та роботи.

При цьому японські ЗМІ заявляють, що Японія також розглядає можливість посилення обмежень щодо банків РФ.

Там додають, що у разі прийняття рішення Путіна щодо подальшого вторгнення в Україну, заборона на експорт технологій буде ширшою, ніж була введена в 2014 році.

Нагадаємо, вчора президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ДНР" і "ЛНР". Після цього він підписав указ про введення російських військ на територію окупованого Донбасу.

Після чого вже сьогодні Британія розпочала екстрене урядове засідання щодо введення санкцій проти РФ.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що вже настав час до введення Заходом санкцій проти Росії.

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Російська Федерація Японія Вторгнення Росії до України
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