Японія готова до серйозної поступки заради тарифної угоди зі США

Японія під тиском Сполучених Штатів може змінити власні норми безпеки автомобілів та розширити імпорт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Уряд Японії розглядає можливість перегляду правил безпеки автомобілів, щоб укласти угоду щодо митних тарифів з президентом США Дональдом Трампом.
Керівник делегації від Японії Рьосей Акадзава розпочав переговори щодо тарифів з американськими колегами у Вашингтоні минулого тижня. Наразі триває підготовка до другого раунду переговорів.
Американські виробники автомобілів уже давно скаржаться на нетарифні бар'єри, що блокують доступ до японського ринку, зокрема на суворі стандарти безпеки.
У доповіді торгового представника США в березні, згадувалося про неприйняття Японією сертифікації американських стандартів безпеки як таких, що забезпечують такий самий рівень захисту, як і її власні стандарти, унікальні протоколи випробувань та перешкоди для створення мереж дистрибуції й обслуговування.
Японський уряд вважає, що є можливість пом'якшити деякі критерії безпеки в країні, зокрема, правила випробувань автмобілей на безпеку під час аварій.
В повідомленні уряду також зазначається, що Токіо прагне збільшити імпорт рису в рамках своєї переговорної стратегії.
Додамо, що цього тижня у Вашингтоні розпочинаються щорічні збори Міжнародного валютного фонду та Світового банку, і міністр фінансів Кацунобу Като проводить останні приготування до переговорів з міністром фінансів США Скоттом Бессентом 24 квітня.
Ця зустріч посилює припущення, що слабкість ієни може стати темою для обговорення в рамках двосторонньої угоди.
На початку квітня Дональд Трамп запровадив мита на імпорт до США з понад 180 країн світу. Зокрема, для Японії було встановлене 25% мито на імпорт сталі, алюмінію та автомобілей.
Пізніше Трамп призупинив на три місяці чинність нових тарифів і встановив єдину митну ставку для всіх країн у розмірі 10%.
Японія одна з перших почала переговори зі США щодо мит на імпорт. За підсумками останньої зустрічі, Вашингтон погодився укласти угоду до завершення 90% відстрочки "взаємних мит".
Раніше прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що американські мита можуть серйозно нашкодити світовому економічному порядку.
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