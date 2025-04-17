Трамп не скасував мита: Японія однією з перших спробувала домовитися зі США

Між США та Японією відбулися переговори щодо мита з метою якнайшвидшого досягнення угоди щодо його скасування. Однак результатів поки що немає.

Про це заявив міністр економічного розвитку Японії Рьосей Аказава, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і Reuters .

Як пише ЗМІ, Аказава зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, після чого провів торговельні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і торговим представником Джеймісоном Гріром.

Переговори не призвели до негайного скасування мит, проте ведеться підготовка до другого раунду переговорів, який відбудеться наприкінці квітня.

Аказава утримався від коментарів, чи обговорювали питання безпеки та нетарифні бар'єри, однак сказав, що обидві сторони налаштовані продовжувати переговори.

Він додав, що дата наступної зустрічі поки що не визначена, але Вашингтон, найімовірніше, має намір укласти угоду до закінчення 90% відстрочки "взаємних мит".