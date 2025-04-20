Япония готова к серьезной уступке ради тарифного соглашения с США

Япония под давлением Соединенных Штатов может изменить нормы безопасности автомобилей и расширить импорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Правительство Японии рассматривает возможность пересмотра правил безопасности автомобилей, чтобы заключить соглашение по таможенным тарифам с президентом США Дональдом Трампом.
Руководитель делегации от Японии Ресэй Акадзава начал переговоры по тарифам с американскими коллегами в Вашингтоне на прошлой неделе. Сейчас идет подготовка ко второму раунду переговоров.
Американские производители автомобилей уже давно жалуются на нетарифные барьеры, блокирующие доступ к японскому рынку, в частности на строгие стандарты безопасности.
В докладе торгового представителя США в марте, упоминалось о непринятии Японией сертификации американских стандартов безопасности как обеспечивающих такой же уровень защиты, как и ее собственные стандарты, уникальные протоколы испытаний и препятствия для создания сетей дистрибуции и обслуживания.
Японское правительство считает, что есть возможность смягчить некоторые критерии безопасности в стране, в частности, правила испытаний автомобилей на безопасность при авариях.
В сообщении правительства также отмечается, что Токио стремится увеличить импорт риса в рамках своей переговорной стратегии.
На этой неделе в Вашингтоне начинается ежегодное собрание Международного валютного фонда и Всемирного банка, и министр финансов Кацунобу Като проводит последние приготовления к переговорам с министром финансов США Скоттом Бессентом 24 апреля.
Эта встреча усиливает предположение, что слабость иены может стать темой для обсуждения в рамках двустороннего соглашения.
В начале апреля Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в США из более чем 180 стран мира. В частности, для Японии была установлена 25% пошлина на импорт стали, алюминия и автомобилей.
Позже Трамп приостановил на три месяца действие новых тарифов и установил единую таможенную ставку для всех стран в размере 10%.
Япония одна из первых начала переговоры с США по пошлинам на импорт. По итогам последней встречи, Вашингтон согласился заключить соглашение до истечения 90% отсрочки "взаимных пошлин".
Ранее премьер-министр Японии Сигеру Исиба заявил, что американские пошлины могут серьезно навредить мировому экономическому порядку.
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