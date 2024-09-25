Японія готова надати Україні кредит під відсотки від заморожених російських активів, - посол

Японія готова надати Україні кредит під відсотки від заморожених російських активів. Токіо тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною щодо цього.
Про це заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі на конференції Make Russia pay присвяченій конфіскації російських активів, передає кореспондент РБК-Україна.
Посол зазначив, що Японія пообіцяла і надала Україні понад 12 мільярдів доларів США у вигляді двосторонньої допомоги і планує продовжити підтримку, особливо в енергетичному секторі, який є пріоритетом напередодні зимового періоду.
"Щодо заморожених активів Росії, Японія тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб просувати обговорення та реалізацію зовнішніх позик для прискорення доходів для України. І я знову повторюю позицію Японії. Тобто Японія повністю готова надати Україні ці кредити", - зазначив він.
З початку російської агресії Японія активно підтримує Україну. Японський уряд запровадив санкції проти Росії та рішуче засудив порушення РФ територіальної цілісності та суверенітету України.
З моменту повномасштабного вторгнення Токіо надав Україні допомогу на понад 10 мільярдів доларів. Фінансова підтримка спрямована на підтримку державного бюджету України, соціальних програм та відновлення інфраструктури. Японія також надає значну допомогу українським біженцям.
Під час зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда обговорили новий пакет енергетичної допомоги для України.
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