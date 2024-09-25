Японія готова надати Україні кредит під відсотки від заморожених російських активів, - посол

Посол зазначив, що Японія пообіцяла і надала Україні понад 12 мільярдів доларів США у вигляді двосторонньої допомоги і планує продовжити підтримку, особливо в енергетичному секторі, який є пріоритетом напередодні зимового періоду.

"Щодо заморожених активів Росії, Японія тісно співпрацює з партнерами з G7 та Україною, щоб просувати обговорення та реалізацію зовнішніх позик для прискорення доходів для України. І я знову повторюю позицію Японії. Тобто Японія повністю готова надати Україні ці кредити", - зазначив він.