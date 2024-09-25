Япония готова предоставить Украине кредит под проценты от замороженных российских активов, - посол

Посол отметил, что Япония пообещала и предоставила Украине более 12 миллиардов долларов США в виде двусторонней помощи и планирует продолжить поддержку, особенно в энергетическом секторе, который является приоритетом накануне зимнего периода.

"По поводу замороженных активов России, Япония тесно сотрудничает с партнерами из G7 и Украиной, чтобы продвигать обсуждение и реализацию внешних займов для ускорения доходов для Украины. И я снова повторяю позицию Японии. То есть Япония полностью готова предоставить Украине эти кредиты", - отметил он.