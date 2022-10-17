Японія допоможе Україні з відновленням енергетичної інфраструктури

"Сьогодні знову знеструмлена і працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція. Це сталося внаслідок пошкодження підстанції, з якої живилась єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою", - заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Про це він розповідав Надзвичайному і Повноважному Послу Японії в Україні Мацуді Кунінорі. Сторони також обговорили напрямки взаємодії для допомоги у забезпеченні України енергоносіями під час проходження опалювального сезону.

Японська сторона готова допомогти з відновленням пошкоджених або зруйнованих бойовими діями об’єктів критичної інфраструктури України, зокрема, шляхом надання необхідного обладнання та устаткування.

"Відповідні енергетичні проєкти будуть здійснюватися у співпраці з японським агентством міжнародного співробітництва JICA", - йдеться у повідомленні.