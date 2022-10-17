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Япония поможет Украине с восстановлением энергетической инфраструктуры

Фото: Министр энергетики Украины Герман Галущенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Япония готова помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства энергетики.

"Сегодня снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Это произошло в результате повреждения подстанции, с которой питалась единственная линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой", - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Об этом он рассказывал Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в Украине Мацуди Кунинори. Стороны также обсудили направления взаимодействия по помощи в обеспечении Украины энергоносителями во время прохождения отопительного сезона.

Японская сторона готова помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины, в частности путем предоставления необходимого оборудования и оборудования.

"Соответствующие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA", – говорится в сообщении.

Напомним, что Япония расширила санкции против России . В список лиц, подлежащих замораживанию активов, прибавится 81 человек и девять организаций.

Также Японияс 5 октября возобновляет работу посольства в Киеве.

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