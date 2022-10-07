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Японія розширила санкції проти Росії

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Японія, П'ятниця 07 жовтня 2022 11:07
Японія розширила санкції проти Росії Фото: Японія запровадила нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії за спробу Москви в односторонньому порядку анексувати чотири області України. До списку осіб, які підлягають заморожуванню активів, додасться 81 особа та дев'ять організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

До них входять високопоставлені урядовці та організації, пов'язані з військовими. Також до списку додані проросійські сепаратисти на сході та півдні України, які, як вважається, несуть пряму відповідальність за односторонню анексію.

Заступник головного секретаря кабінету міністрів Кіхара Сейджі заявив журналістам, що кроки, які Росія називає "референдумами", обмежують суверенітет і територіальну цілісність України і є порушенням міжнародного права.

Він сказав, що Японія рішуче засуджує їх, додавши, що його країна не може миритись зі спробами Росії в односторонньому порядку змінити статус-кво.

Кіхара сказав, що Японія продовжуватиме співпрацювати з іншими членами G7 та світовою спільнотою, щоб просувати жорсткі санкції проти Росії.

Нагадаємо, Європейський союз тимчасово вивів з-під санкцій транспортування нафти із родовища "Сахалін-2" для Японії.

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