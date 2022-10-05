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Японія з 5 жовтня відновлює роботу посольства у Києві, - Kyodo

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Київ, Середа 05 жовтня 2022 04:05
Японія з 5 жовтня відновлює роботу посольства у Києві, - Kyodo Фото: Японія з 5 жовтня відновлює роботу посольства у Києві (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Японія відновить роботу свого посольства у Києва. Установа має запрацювати 5 жовтня вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Японія переконалася, що безпека персоналу та інших людей зараз може бути забезпечена на достатньому рівні, зазначила влада.

"Через посольство Японія прагне покращити координацію з іншими країнами G7 у таких галузях, як допомога Україні у відновленні", - йдеться у повідомленні.

Японія до сьогодні залишалася останньою країною - членом G7, чиє посольство в Україні не відновило роботу. Інші учасники гурту зробили це навесні

Співробітників посольства Японії було переведено до тимчасового відділення зв'язку, створеного у березні у Львові. Але в міру посилення російської агресії того ж місяця вони залишили Україну.

З 22 серпня до 4 вересня Україну відвідав посол Японії Кунінорі Мацуда. У Києві він оцінив ситуацію, після його звіту було ухвалено рішення про відновлення роботи дипмісії.

Раніше ми писали, що Японія надасть Україні близько десятка безпілотників із камерами спостереження. Токіо також поставить Києву кілька фургонів для перевезення особового складу та продовольства.

Також повідомлялося, що Японія має намір спонукати нейтральні країни G20 до санкцій проти РФ. При цьому в Токіо вже ухвалили кілька пакетів обмежень щодо Москви.

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