Японія допоможе з навчанням українських поліцейських, які займаються ексгумацією

З метою впізнання похованих у різних куточках України трупів жертв російського вторгнення до Японії прибудуть близько 10 осіб представників Національної поліції України, які відповідають за розтини та інші подібні роботи.

"Вони пройдуть навчання у японської поліції, у якої є подібний досвід. 10 осіб приїдуть до Японії 10 липня як підтримка України з боку японської поліції", - пише видання.

Досвід Японії у сфері ексгумації

До кінця лютого цього року японська поліція провела розтин 15 830 осіб у трьох префектурах Івате, Міягі та Фукусіма і підтвердила особи 99,7% з них. Досвід виявлення жертв землетрусу, накопичений понад 10 років, буде використано під час відновлення України.

Представник Національного поліцейського управління Японії сказав, що у поліції є досвід і країна вважає за потрібне надавати підтримку.

Яка ситуація в Україні

За інформацією України, у країні перебуває близько 20 тисяч невпізнаних тіл. Через Програму розвитку ООН (ПРООН) до посольства Японії в Україні звернулася українська сторона.

"Ми хотіли б, щоб ви розповіли нам про свій досвід упізнання величезної кількості трупів, і ця підтримка була реалізована", - йдеться у зверненні.

Ексгумація та жертви війни в Україні

В Ізюмі Харківської області на місці масового поховання людей вже ексгумували 427 тіл. П'ятеро з яких - діти. ЗСУ звільнили Ізюм 11 вересня, після чого там було виявлено місце масового поховання людей в лісі.

Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що з моменту деокупації територій було виявлено 1370 тіл загиблих українців, більшість з яких були вбиті зі стрілецької зброї, або померли від мінно-вибухових травм. Однак, особистості 197 людей досі залишаються невідомими.