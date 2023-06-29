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Япония поможет с обучением украинских полицейских, которые занимаются эксгумацией

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Японская полиция будет обучать своих украинских коллег опыту по эксгумации жертв войны. В Японию приедет группа из 10 правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sankei.

С целью опознания похороненных в разных уголках Украины трупов жертв российского вторжения в Японию прибудут около 10 человек представителей Национальной полиции Украины, которые отвечают за вскрытия и другие подобные работы.

"Они пройдут обучение у японской полиции, у которой есть подобный опыт. 10 человек приедут в Японию 10 июля как поддержка Украины со стороны японской полиции", - пишет издание.

Опыт Японии в области эксгумации

До конца февраля этого года японская полиция провела вскрытие 15 830 человек в трех префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима и подтвердила личности 99,7% из них. Опыт выявления жертв землетрясения, накопленный более 10 лет, будет использован при восстановлении Украины.

Представитель Национального полицейского управления Японии сказал, что у полиции есть опыт и страна считает нужным оказывать поддержку.

Какая ситуация в Украине

По информации Украины, в стране находится около 20 тысяч неопознанных тел. Через Программу развития ООН (ПРООН) в посольство Японии в Украине обратилась украинская сторона.

"Мы хотели бы, чтобы вы рассказали нам о своем опыте опознания огромного количества трупов, и эта поддержка была реализована", - говорится в обращении.

Эксгумация и жертвы войны в Украине

В Изюме Харьковской области на месте массового захоронения людей уже эксгумировали 427 тел. Пятеро из которых – дети. ВСУ уволили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что с момента деоккупации территорий было обнаружено 1370 тел погибших украинцев, большинство из которых были убиты из стрелкового оружия, или умерли от минно-взрывных травм. Однако личности 197 человек до сих пор остаются неизвестными.

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