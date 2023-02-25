В Київській області досі не вдалося ідентифікувати близько 200 загиблих від рук росіян, - поліція
197 людей, які загинули від рук російських військових в Київській області, залишаються неідентифікованими.
Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає РБК-Україна з посиланням на телеканал "Ми-Україна".
За його словами, з моменту деокупації територій було виявлено 1370 тіл загиблих українців, більшість з яких були вбиті зі стрілецької зброї, або померли від мінно-вибухових травм. Однак, особистості 197 людей досі залишаються невідомими.
Нєбитов також зазначив, що поліція продовжує шукати 300 людей, які зникли під час активних бойових дій на території Київщини. Наразі немає жодної інформації про місцезнаходження зниклих.
"Але люди, яких вдалося повернути з в’язниць РФ, кажуть, що там є цивільні громадяни, котрих окупанти вивезли. Можливо, це як обмінний фонд", - зауважив начальник поліції Київщини.
Нагадаємо, що Україні вже вдалося ідентифікувати 91 російського військового, причетного до злочинів в Бучі. Триває робота щодо притягнення їх до відповідальності.
До цього повідомлялось, що росіяни вбили в Київській області понад тисячу людей.
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