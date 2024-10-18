Япония анонсировала поставки дополнительной техники для ВСУ

Министр обороны Японии Ген Накатани пообещал Украине дополнительные поставки транспортных средств. Об этом он заявил во время разговора с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Конкретные виды техники, которые будут переданы, не уточняются. Ранее Токио передало Киеву около 100 единиц транспортных средств, среди которых военные грузовики.

Кроме того, Накатани осудил военное сотрудничество Китая и Северной Кореи с Россией, назвав это фактором, который способствует затягиванию войны и ухудшению ситуации в Украине.

"Японский министр выразил готовность своей страны продолжать поддержку Украины и сообщил о планах на дополнительные поставки транспортных средств Сил самообороны Японии", - говорится в сообщении.

Помощь Украине от Японии

Япония оказывает значительную поддержку Украине с начала российского вторжения в 2022 году, предоставляя как прямую финансовую помощь, так и через международные организации.

Токио выделило более 4,5 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов, став четвертым по величине донором бюджетной поддержки Украины.

Кроме того, Япония оказывает помощь через такие структуры, как Всемирный банк и Азиатский банк развития.

В июне президент Украины Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Японии Фумио Кисида подписали соглашение о гарантиях безопасности.

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