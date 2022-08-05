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Япония передаст Украине дроны-разведчики

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Токио, Пятница 05 августа 2022 05:10
Япония передаст Украине дроны-разведчики Фото: Токио передаст Киеву дроны-разведчики (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония предоставит Украине еще около десятка беспилотников с камерами наблюдения. Токио также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Помощь в Украину будет отправлена ​​уже в середине августа. В июне Япония поставила около 30 беспилотников-разведчиков, которые, по словам официальных лиц, не считаются оборонным оборудованием, поскольку предназначены для коммерческого использования.

С началом военной агрессии России в Украине Япония начала в марте передавать оборонное снаряжение, в том числе бронежилеты, а также защитные маски и одежду от химического оружия. В марте правительство пересмотрело правила передачи оборонной техники, чтобы сделать такие поставки возможными.

Ранее сообщалось, что Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений, которые считаются спорной территорией.

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