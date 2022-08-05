Япония передаст Украине дроны-разведчики

Япония предоставит Украине еще около десятка беспилотников с камерами наблюдения. Токио также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

Помощь в Украину будет отправлена ​​уже в середине августа. В июне Япония поставила около 30 беспилотников-разведчиков, которые, по словам официальных лиц, не считаются оборонным оборудованием, поскольку предназначены для коммерческого использования.

С началом военной агрессии России в Украине Япония начала в марте передавать оборонное снаряжение, в том числе бронежилеты, а также защитные маски и одежду от химического оружия. В марте правительство пересмотрело правила передачи оборонной техники, чтобы сделать такие поставки возможными.