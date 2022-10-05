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Япония с 5 октября возобновляет работу посольства в Киеве, - Kyodo

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Киев, Среда 05 октября 2022 04:05
Япония с 5 октября возобновляет работу посольства в Киеве, - Kyodo Фото: Япония с 5 октября возобновляет работу посольства в Киеве (wikimedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Япония возобновит работу своего посольства в Киеве. Учреждение должно заработать 5 октября утром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Япония убедилась, что безопасность персонала и других людей сейчас может быть обеспечена на достаточном уровне, указали власти.

"Через посольство Япония стремится улучшить координацию с другими странами G7 в таких областях, как помощь Украине в восстановлении", - говорится в сообщении.

Япония до сегодняшнего дня оставалась последней страной - членом G7, чье посольство в Украине не возобновило работу. Другие участники группы сделали это весной

Сотрудники посольства Японии были переведены во временное отделение связи, созданное в марте во Львове. Но по мере усиления российской агрессии в том же месяце они покинули Украину.

С 22 августа по 4 сентября Украину посетил посол Японии Кунинори Мацуда. В Киеве он оценил ситуацию, после его отчета было принято решение о возобновлении работы дипмиссии.

Ранее мы писали, что Япония предоставит Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения. Токио также поставит Киеву несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Также сообщалось, что Япония намерена побудить нейтральные страны G20 к санкциям против РФ. При этом в Токио уже приняли несколько пакетов ограничений в отношении Москвы.

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