В Японии из-за жары за неделю погибли 6 человек

За этот же период свыше 7 тыс. человек попали в больницу

В Японии за неделю с 6 по 12 августа из-за тепловых ударов погибли 6 человек, еще более 7 тысяч были госпитализированы. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на данные главного пожарного управления страны.

Отмечается, что за этот же период свыше 7 тыс. человек попали в больницу из-за жары, 48,6% из них - люди пожилого возраста.

Сообщается, что больше всего пострадавших в столице страны - Токио (596), а также префектурах Айчи (595) и Осака (487).

Согласно предварительным данным, в Японии из-за жаркой погоды с 30 апреля погибли 144 человека, более 78 тыс. были госпитализированы.

Как писало РБК-Украина, в Японии 125 человек умерли за месяц от аномальной жары. Также более 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара.

Напомним, ранее ученые Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) пришли к выводу, что число погибших от жары к 2080 году может вырасти в Австралии, Европе и США, если население не приспособится к антропогенному изменению климата.

В частности, для оценки числа смертей от жары в 20 странах с 2031 по 2080 год эксперты создали модель с учетом объемов парниковых газов при сжигании топлива, плотности населения и методов борьбы с потеплением.

Кроме того, возрастет число жертв жары в Канаде, Индии, Греции и Японии, а ситуацию усугубят рост влажности и увеличение числа лесных пожаров.

Кроме того, данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США гласят, что во всем мире середина лета оказалась невыносимо жаркой. В течение июля исследователи зафиксировали более 118 случаев исторических рекордов аномального повышения температуры.