Австралийские ученые предупреждают о росте смертности от жары к 2080 году

В Австралии смертность от жары вырастет на 471% по сравнению с 1971-2010 годами

Ученые Университета Монаша в Мельбурне (Австралия) пришли к выводу, что число погибших от жары к 2080 году может вырасти в Австралии, Европе и США, если население не приспособится к антропогенному изменению климата. Об этом сообщает научный журнал Plos Medicine.

В частности, для оценки числа смертей от жары в 20 странах с 2031 по 2080 год эксперты создали модель с учетом объемов парниковых газов при сжигании топлива, плотности населения и методов борьбы с потеплением.

Прогнозы гласят, что в Австралии - в Сиднее, Мельбурне и Брисбене - смертность от жары вырастет на 471% по сравнению с 1971-2010 годами.

Кроме того, возрастет число жертв жары в Канаде, Индии, Греции и Японии, а ситуацию усугубят рост влажности и учеличение числа лесных пожаров.

Профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Антонио Гаспаррини считает, что последствия от аномальной жары могут быть значительно сокращены при соблюдении Парижского соглашения по климату.

Напомним, данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США гласят, что во всем мире середина лета оказалась невыносимо жаркой. В течение июля исследователи зафиксировали более 118 случаев исторических рекордов аномального повышения температуры.

Как писало РБК-Украина, в Японии 125 человек умерли за месяц от небывалой жары. Также более 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара.