В Японії від спеки за тиждень загинули 6 осіб

За цей же період понад 7 тис. людей потрапили в лікарню

В Японії за тиждень з 6 по 12 серпня в результаті теплових ударів загинули 6 осіб, ще понад 7 тисяч були госпіталізовані. Про це повідомляє агентство Kyodo з посиланням на дані головного пожежного управління країни.

Наголошується, що за цей же період понад 7 тис. осіб потрапили в лікарню через спеку, 48,6% з них - люди похилого віку.

Повідомляється, що найбільше постраждали в столиці країни - Токіо (596), а також префектурах Айчі (595) і Осака (487).

Згідно з попередніми даними, в Японії через спекотну погоду з 30 квітня загинули 144 людини, понад 78 тис. були госпіталізовані.

Як повідомляло РБК-Україна, в Японії 125 осіб померли за місяць від аномальної спеки. Також понад 57 тисяч японців звернулися за медичною допомогою з симптомами теплового удару.

Нагадаємо, раніше вчені Університету Монаша в Мельбурні (Австралія) прийшли до висновку, що число загиблих від спеки до 2080 року може зрости в Австралії, Європі і США, якщо населення не пристосується до антропогенному зміни клімату.

Зокрема, для оцінки числа смертей від спеки в 20 країнах з 2031 по 2080 рік експерти створили модель з урахуванням обсягів парникових газів при спалюванні палива, щільності населення та методів боротьби з потеплінням.

Крім того, зросте кількість жертв спеки в Канаді, Індії, Греції та Японії, а ситуацію погіршать зростання вологості і збільшення кількості лісових пожеж.

Крім того, дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США свідчать, що у всьому світі середина літа виявилася нестерпно спекотної. Протягом липня дослідники зафіксували понад 118 випадків історичних рекордів аномального підвищення температури.