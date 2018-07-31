В Японии из-за стихийных бедствий погибли 347 человек

Более 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара

За последний месяц в Японии из-за стихийных бедствий погибли не менее 347 людей. Об этом сообщает Анадолу.

В результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, на западе страны погибли 222 человека. Девять людей считаются пропавшими без вести.



Еще 125 человек умерли за месяц от небывалой жары. Также более 57 тысяч японцев обратились за медицинской помощью с симптомами теплового удара.

Ранее сообщалось, что из-за жары в Японии погибли по меньшей мере 65 человек.

По информации спасателей, более 22 тысяч граждан госпитализировали из-за тепловых ударов. Среди них примерно половина - люди преклонного возраста. В метеорологическом управлении жару в стране было признано стихийным бедствием.

В Токио и Кумагаи зафиксировали температурные рекорды - столбик термометра поднимался выше 40 градусов тепла. Согласно информации японских синоптиков, чрезвычайная жара в государстве еще будет сохраняться.

Также в результате мощного тайфуна в Японии пострадали 23 человека.

В частности, шесть человек пострадали в результате сильного удара волны в поток автомобилей, двигавшихся по прибрежному шоссе в городе Одавара. Повреждения при этом получили около 15 машин. Также из-за тайфуна отменили более 140 внутренних авиарейсов.