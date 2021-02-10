В Японии заявили о нехватке шприцев для COVID-вакцинации

Правительство Японии опасается того, что в стране не смогут вакцинировать всех граждан от коронавируса. Причиной тому является недостаток специальных шприцов для препарата Pfizer, которые могут извлекать из флакона все шесть доз.
Об этом сообщает The Japan Times.
"Шприцы, используемые в Японии, могут получать только пять доз. Мы будем использовать все имеющиеся у нас шприцы, способны вытягивать шесть доз. Но их будет недостаточно", - заявил министр здравоохранения страны Норихиса Тамура.
Отметим, вакцину от коронавируса компания Pfizer поставляет в специальном флаконе, рассчитанном на шесть доз. При этом, чтобы получить шестую дозу, необходим специальный шприц. В Японии же применяются другие шприцы.
Ранее в Японии планировали прививать 72 млн граждан, однако из-за недостатка специальных шприцев вакцину могут получить около 60 млн человек.
Напомним, власти Японии планирует фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну из-за обнаруженных в мире новых мутаций коронавируса.
Кроме того, Япония ранее анонсировала режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Такое решение власти приняли в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.