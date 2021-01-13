Власти Японии намерены полностью запретить въезд иностранцев в страну

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Власти Японии планируют фактически полностью запретить въезд иностранцев в страну. Это связано с выявленными в мире мутациями коронавируса.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что правительство хочет приостановить даже действие миграционных послаблений для бизнесменов.

Стоит подчеркнуть, в Японии с 28 декабря и до конца января перестали выдавать новые визы гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Сейчас страну могут посещать только граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.

Однако решено приостановить и действие миграционных послаблений для бизнесменов из 11 стран и регионов, с которыми действуют соответствующие двусторонние соглашения. Речь идет о Китае, Южной Корее, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии.

Как писало РБК-Украина, в Японии ранее обнаружили новый вариант коронавируса у четырех человек. Его завезли из Бразилии.

Так, Япония ранее анонсировала с 7 января режим чрезвычайной ситуации в Токио и трех соседних префектурах Сайтама, Тиба и Канагава. Такое решение власти приняли в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

Напомним, правительство Японии решило запретить въезд в страну иностранцев. Ограничение продлится минимум до 31 января.