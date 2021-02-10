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В Японії заявили про нестачу шприців для COVID-вакцинації

Автор: Андрій Козловський

Уряд Японії побоюється того, що в країні не зможуть вакцинувати всіх громадян від коронавірусу. Причиною тому є брак спеціальних шприців для препарату Pfizer, які можуть витягувати з флакона всі шість доз.

Про це повідомляє The Japan Times.

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"Шприци, використовувані в Японії, можуть отримувати тільки п'ять доз. Ми будемо використовувати всі наявні у нас шприци, здатні витягувати шість доз. Але їх буде недостатньо", - заявив міністр охорони здоров'я країни Норіхіса Тамура.

Зазначимо, вакцину від коронавірусу компанія Pfizer поставляє в спеціальному флаконі, розрахованому на шість доз. При цьому, щоб отримати шосту дозу, необхідний спеціальний шприц. В Японії ж застосовуються інші шприци.

Раніше в Японії планували щепити 72 млн громадян, однак через нестачу спеціальних шприців вакцину можуть отримати близько 60 млн людей.

Нагадаємо, влада Японії планує фактично повністю заборонити в'їзд іноземців у країну через виявлені у світі нові мутації коронавірусу.

Крім того, Японія раніше анонсувала режим надзвичайної ситуації у Токіо і трьох сусідніх префектурах Сайтама, Тіба і Канагава. Таке рішення влада ухвалила у через збільшення кількості нових випадків коронавірусу.

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