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В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО

Новости » В мире     31.10.2019 - 02:27
В Японии загорелся замок из списка ЮНЕСКО
Пожар в замке Сюри в Японии (скриншот)

Во время пожара полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса

В японском городе Наха в префектуре Окинава загорелся замок Сюри, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NHK.

Возгорание произошло ночью 31 октября.

По данным полиции, полностью сгорел главный зал замка и одно из зданий комплекса, еще одно продолжает гореть. В общей сложности сгорело 4200 квадратных метров замка.

В тушении огня задействованы 30 пожарных бригад. Сведений пострадавших до не поступало.

Замок Сюри был построен около 500 лет назад и во времена государства Рюкю выполнял роль императорской резиденции. Был признан национальным достоянием Японии в 1933 году. В годы Второй мировой войны здание было разрушено после бомбардировок американской авиации. Главный зал восстановили в 1992 году.

В 2000 году остатки древнего замка были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и руины других замков государства Рюкю в префектуре.

Напомним, в столице Франции Париже вечером 15 апреля 2019 года произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что технически возможно восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) за пять лет.

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