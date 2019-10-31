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В Японії загорівся замок зі списку ЮНЕСКО

Новини » В світі     31.10.2019 - 02:27
В Японії загорівся замок зі списку ЮНЕСКО
Пожежа в замку Сюрі в Японії (скріншот)

Під час пожежі повністю згорів головний зал замку і одна з будівель комплексу

В японському місті Наха в префектурі Окінава загорівся замок Сюрі, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

Займання сталося вночі 31 жовтня.

За даними поліції, повністю згорів головний зал замку і одна з будівель комплексу, ще одна споруда продовжує горіти. Загалом згоріло 4200 квадратних метрів замку.

У гасінні вогню задіяно 30 пожежних бригад. Інформація про потерпілих не надходила.

Замок Сюрі був побудований близько 500 років тому і в часи держави Рюкю виконував роль імператорської резиденції. Був визнаний національним надбанням Японії в 1933 році. У роки Другої світової війни будинок було зруйновано після бомбардування американської авіації. Головний зал відновили в 1992 році.

У 2000 році залишки стародавнього замку були внесені в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, як і руїни інших замків держави Рюкю в префектурі.

Нагадаємо, у столиці Франції Парижі увечері 15 квітня 2019 року сталася пожежа в соборі Нотр-Дам де Парі, в результаті якої обвалилися шпиль і дах будівлі. Структуру Нотр-Дам де Парі вдалося зберегти. Вдалося врятувати також терновий вінець Ісуса Христа, вівтар і вівтарний хрест собору.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що технічно можливо відновити потерпілий при пожежі собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам) за п'ять років.

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